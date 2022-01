Milano, rapina con pistola e martello in via della Spiga

Rapina a Milano in una gioielleria in via della Spiga, nel quadrilatero della moda. A quanto si è appreso, due persone con il volto coperto sono entrate nella boutique Crivelli armate di una pistola e di un martelletto. ll bottino è ancora da quantificare.

Il colpo

La rapina è avvenuta intorno alle 12.30 di ieri. I due sono entrati nella gioielleria e hanno infranto la vetrina interna. Dopo aver preso i gioielli esposti sono scappati a piedi, si sospetta assieme a un terzo complice che avrebbe avuto il ruolo di palo. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di zona, le quali avrebbero filmato momenti dell'assalto.