Milano, ruba gift card dal supermercato dove lavora: arrestato

Il dipendente di un supermercato della catena Carrefour, a Milano, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto aggravato per aver caricato sulla propria carta il corrispettivo di 2 mila euro in gift card. Ieri gli agenti sono intervenuti al negozio di via Farini dopo la chiamata del direttore della struttura, che poco prima aveva sorpreso il dipendente di 21 anni con alcune gift card appena svuotate. Il lavoratore fingeva di emettere le carte regalo ma non emetteva lo scontrino, riuscendo a spostare i soldi sulla propria card. Analizzando i registri di cassa è stato accertato, al momento, un "guadagno" di 2 mila euro in un anno.