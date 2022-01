Covid, Fontana: “Lombardia va sicuramente verso la zona arancione”

"La direzione è sicuramente quella, speriamo di riuscire a fermarci prima". Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così alla domanda su un possibile passaggio della regione in zona arancione. "Sembra che quella sia la direzione" ma "è difficile fare delle previsioni soprattutto perché la variante Omicron è completamente diversa", ha spiegato il governatore a margine del Consiglio regionale. "Lo sviluppo non è paragonabile al vecchio Covid. Non penso si possano fare delle anticipazioni, se già era difficile prima adesso lo è ancora di più", ha concluso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

"Sulla scuola ci siamo adeguati alle decisioni del Governo"

In merito alla riapertura degli istituti scolastici e alle lezioni in presenza, Fontana ha spiegato che ”sulle scuole ci siamo sempre adeguati alle decisioni del governo e continueremo a farlo. Continueremo a insistere sulle vaccinazioni. La Lombardia è la Regione che vaccina di più, proseguiamo in questa direzione e guardiamo con moderato ottimismo al futuro”.