Covid Lombardia, 17.581 nuovi casi. In terapia intensiva 246 persone

A fronte di 86.367 tamponi effettuati, sono 17.581 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Lombardia, il tasso di positività è al 20,3%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 246 (+2) e quelle negli altri reparti sono 2.999 (+112). I morti sono 61 per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 35.464. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Per provincia i nuovi casi sono a Milano 7.355 di cui 2.733 in città, a Bergamo 1.837, a Brescia 1.725, a Como 513, a Cremona 324, a Lecco 295, a Lodi 338, a Mantova 349, a Monza e Brianza 1.497, a Pavia 735, a Sondrio: 535 e a Varese 1.559.