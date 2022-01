Covid, Bertolaso: oggi in questo centro verranno vaccinati 3mila bimbi

“Anche per quello che riguarda le vaccinazioni pediatriche la Lombardia è sicuramente la locomotiva d'Italia”, ha detto il coordinatore della campagna regionale a margine della sua visita all'hub di Fiera Milano

"Sta andando molto bene, c'è una grande affluenza anche oggi che è una giornata festiva", ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, a margine della sua visita, questa mattina, nell'hub dedicato alle vaccinazioni pediatriche di Fiera Milano, nel quartiere Portello.

Bertolaso: “Numeri sicuramente importanti”

“Oggi in questo centro verranno vaccinati oltre 3mila bambini, numeri sicuramente importanti. Diciamo che anche per quello che riguarda le vaccinazioni pediatriche la Lombardia è sicuramente la locomotiva d'Italia: vacciniamo di fatto oltre il 20% dei bambini che in questo momento si vaccinano nel nostro Paese – ha sottolineato Bertolaso – C'è una grande risposta, una grande partecipazione dei genitori che spesso vacciniamo con la terza quando portano i loro bambini”.