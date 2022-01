Albosaggia, arrestato per stalking e lesioni a ex in Valtellina

La donna, in compagnia di un amico, era sta seguita per l'ennesima volta dall'uomo, nonostante quest'ultimo fosse già colpito da un provvedimento di ammonimento emesso nei suoi confronti dal questore

Un uomo è stato arrestato dalla polizia per i reati di stalking e lesioni. Da tempo rendeva impossibile la vita alla sua ex, di qualche anno più giovane, con minacce e continui pedinamenti. L'ultimo dei quali è sfociato nell'arresto effettuato in un parcheggio di Albosaggia (Sondrio).

La vicenda

La donna, in compagnia di un amico, era sta seguita per l'ennesima volta dall'uomo, nonostante quest'ultimo fosse già colpito da un provvedimento di ammonimento emesso nei suoi confronti dal questore. Nel parcheggio l'amico della vittima è stato aggredito e lei è riuscita a dare l'allarme alla polizia.