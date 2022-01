Incendio in un appartamento a Milano, morta una donna di 37 anni

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, in via Stephenson

Una donna di 37 anni è morta nell’incendio divampato nel suo appartamento in via Stephenson 16, a Milano. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia che, dopo lo spegnimento del rogo hanno rinvenuto nell'appartamento il corpo parzialmente carbonizzato della donna. La porta di ingresso era chiusa dall’interno. Sono in corso indagini.