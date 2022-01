Desio, perseguita la ex fidanzata per due anni: arrestato

Un uomo è stato arrestato con la procedura del Codice rosso dai carabinieri di Desio con l'accusa di aver perseguitato per due anni la ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito, la cercava ovunque, sotto casa, al lavoro, per strada. Nonostante la relazione fosse ormai finita da almeno un paio di anni, non si dava pace e continuava a perseguitarla.

La denuncia

È stata la stessa ex compagna a denunciare le vessazioni subite dall'ex, con il quale aveva deciso di interrompere il rapporto già dal 2019, dopo quattro anni di relazione. Attraverso la procedura del Codice Rosso i carabinieri, coordinati dal pm di Monza, hanno raccolto gli elementi di riscontro a quanto denunciato dalla donna: continue telefonate e messaggi minatori, utilizzando anche numeri di telefono intestati a terze persone e poi gli appostamenti sotto casa. L'ultimo la sera del 2 gennaio quando, intorno alle 23, l'uomo è giunto a bordo del suo motociclo e ha iniziato a citofonare ripetutamente all'appartamento della donna che ha contattato i militari. Quest'ultimi hanno sorpreso e bloccato l'uomo mentre tentava di allontanarsi, poi l'hanno arrestato con l'accusa di atti persecutori. L'uomo è stato portato nel carcere di Monza come disposto dal pm di turno.