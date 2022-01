Milano, arrestato per rapina il rapper 22enne Escomar

Il rapper doveva scontare 7 anni di reclusione per piccole rapine, secondo quanto spiegato in Questura a Milano, commesse nel 2013 e 2014 in provincia di Monza

Il rapperEscomar, nome d'arte di Omar Bayouda, è stato arrestato a Milano dalla polizia di Stato in esecuzione di una condanna emessa dal Tribunale di Monza per reati contro patrimonio e persone. Il 22enne di origini marocchine doveva scontare 7 anni di reclusione per piccole rapine, secondo quanto spiegato in Questura a Milano, commesse nel 2013 e 2014 in provincia di Monza.

L'arresto

A condurre il 22enne in carcere sono stati gli agenti delle Volanti dopo un 'alert alloggiati' scattato a Capodanno che segnalava la presenza di ricercati in strutture ricettive, in centro a Milano, in via Chiossetto.