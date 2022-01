Bagnaria, dopo lite spara al vicino di casa e lo ferisce

È successo questa mattina, poco dopo le 10, in località Barletta, nell'Oltrepò Pavese. In ospedale un 58enne, raggiunto da un proiettile all'addome

Al culmine di una lite per motivi banali, ha sparato a un vicino di casa ferendolo gravemente. È successo questa mattina, poco dopo le 10, in località Barletta del comune di Bagnaria (Pavia), sulle colline dell'Oltrepò Pavese. Ad aprire il fuoco è stato un anziano di 77 anni, che dopo un'accesa discussione ha rivolto l'arma contro il vicino 58enne. Quest'ultimo è stato ferito di striscio all'addome dal proiettile. Subito soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato con un'eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo. Il 77enne verrà probabilmente indagato per tentato omicidio e porto abusivo d'arma, e rischia l’arresto.