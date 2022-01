Incendio nel Lecchese, distrutta baita sulle montagne

È avvenuto all'Alpe Vegessa a Premana. Avviati gli accertamenti per chiarire se la causa del rogo possa essere dolosa

Una baita è stata completamente distrutta da un incendio scoppiato all'Alpe Vegessa a Premana, in provincia di Lecco. Sono in corso accertamenti per chiarire se la causa del rogo possa essere dolosa.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri notte incontrando difficoltà nel raggiungere il luogo a causa dei sentieri ghiacciati. I pompieri del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di Bellano sono poi riusciti a raggiungere la zona e, dopo aver accertato che all'interno non ci fossero persone, hanno presidiato la zona. Oggi, con l'ausilio dell'elicottero, sono intervenuti domando le fiamme. La baita, di proprietà di una famiglia residente nel Lecchese, è andata distrutta.