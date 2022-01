Capodanno, nel Milanese due accolellamenti con feriti gravi

Il 118 ha soccorso, da mezzanotte alle 6 di stamani, tre persone per leggere ferite o lievi ustioni, tutte accompagnate in codice verde al pronto soccorso. La polizia locale non segnala incidenti stradali di rilievo

Due accoltellamenti con feriti gravi si sono verificati nella notte di Capodanno a Milano e nell'hinterland milanese. Il 118 ha soccorso, da mezzanotte alle 6 di stamani, tre persone per leggere ferite o lievi ustioni, tutte accompagnate in codice verde al pronto soccorso. La polizia locale non segnala incidenti stradali di rilievo.

Accoltellamenti e aggressioni

A Milano la lite è avvenuta all'angolo con piazza del Duomo dove un 18enne è stato colpito con un fendente al collo. Il primo caso è avvenuto alle 3 a Desio (in provincia di Milano) dove un 26enne è stato accoltellato all'addome durante una lite avvenuta in via Matteotti. Al momento no si conoscono altri particolari sulla vicenda, tranne che il ferito, con un'emorragia importante, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Il secondo in ordine di tempo ma uguale per gravità è accaduto in via Mazzini all'altezza del civico 5, quasi all'angolo con piazza del Duomo, dove la notte di Capodanno ingente era stato il dispiegamento di forze dell'ordine. A fare le spese di una lite, pare tra due ragazzi di origine straniera, è stato un giovane sui 18 anni ricoverato per un fendente al collo che gli ha provocato un'ampia ferita. Il 118 lo ha portato in codice rosso al Policlinico. Un altro ferito, probabilmente il contendente, un 16enne, è stato a sua volta soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale S.Paolo. Altre risse ed aggressioni, con feriti lievi, sono state segnalate in via Torino e in via Pavia, sempre a Milano, e con protagonisti sempre ragazzi minorenni o appena maggiorenni, e nell'hinterland a Pogliano Milanese, in via Roma.

I fuochi d’artificio

Molti i botti di fine anno nella serata di San Silvestro a Milano, nonostante i divieti, ma nessun ferito grave nella prima parte della nottata. Sembra un Capodanno relativamente tranquillo, quindi, quello nel capoluogo lombardo, secondo le centrali operative di soccorso e delle forze dell'ordine, impegnate sin dal tardo pomeriggio in servizi di vigilanza e prevenzione.

Gli interventi nella notte

La polizia di Stato sin dalle 22.30 ha fatto defluire le persone dal centro di piazza del Duomo verso i Portici settentrionali e la Galleria e verso quelli meridionali e l'Arengario, per evitare assembramenti sul Sagrato, con un ampio spiegamento di agenti. Le forze dell'ordine hanno pattugliato anche la zona della Darsena e dei Navigli, e i paraggi dello stadio Meazza, ma senza trovare particolare movimento, tanto che alla fine gli uomini in servizio sono stati fatti convergere in Duomo. I festeggiamenti con i fuochi artificiali si sono concentrati nei quartieri popolari come il Gallaratese, Baggio, San Siro, Quarto Oggiaro e Gratosoglio.

Oltre 500 gli interventi, secondo le prime stime, ma livello di gravità decisamente sceso. I vigili del fuoco dalle 20 alle 6 sono dovuti intervenire per un incendio in abitazione e per 13 principi d'incendio a balconi, quasi tutti dovuti ai botti, ma senza dover mettere in salvo nessuno. Un centinaio, in tutto, le uscite dei pompieri.