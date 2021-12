Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa

I cadaveri sono stati trovati ieri dai carabinieri in seguito alla segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di chiamare al telefono le due donne per gli auguri di Natale, ma non erano riusciti a contattarle

Due donne di 71 e 48 anni, madre e figlia, sono state trovate morte nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Sulla vicenda sono in corso le indagini della procura di Monza che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte.

Il ritrovamento

I cadaveri sono stati trovati ieri dai carabinieri in seguito alla segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di chiamare al telefono le due donne per gli auguri di Natale, ma non erano riusciti a contattarle. La 71enne, da quanto si è appreso, aveva problemi di salute e camminava a fatica.