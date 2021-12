Lodi, rapinarono tre coetanei: 7 minori segnalati alla procura

Sette minorenni, tutti del Lodigiano, tra i quali quattro con meno di 14 anni, sono stati segnalati alla Procura per i minori di Milano per aver compiuto una rapina ai danni di tre coetanei e aver, alcuni giorni dopo, bloccato un pullman facendo esplodere alcuni petardi all'interno del mezzo che trasporta studenti ma sul quale, in quel momento, c'era solo l'autista.

La rapina

La rapina, come ha accertato la polizia, è avvenuta il 17 dicembre scorso nei giardini del Passeggio di Lodi mentre il vandalismo con i petardi è stato messo a segno tre giorni dopo. Il 20, però, i giovanissimi non hanno fatto a tempo a scappare e sono stati bloccati dagli agenti. Fatte vedere le loro foto ai rapinati di tre giorni prima, sono stati riconosciuti anche come i protagonisti della rapina che aveva fruttato loro un cappello e pochi spicci. I tre maggiori di 14 anni sono anche stati denunciati per rapina e interruzione di pubblico servizio.