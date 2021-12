Milano, il sindaco Sala serve i pasti alla mensa per i senzatetto

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha trascorso il pranzo di Natale all'Opera San Francesco dove ha fatto il volontario servendo i pasti alla mensa per i senzatetto.

Sala: “Bisogna mettere insieme la sofferenza e l'aiuto"

"Essere qua è un piccolo gesto ma è anche la consapevolezza che chi amministra la città ha bisogno di qualcuno che dia una mano e l'Opera San Francesco lo fa - ha spiegato parlando con i giornalisti al suo arrivo alla mensa - Questo è un quartiere certamente ricco e il mio vuole essere anche un invito ad essere tolleranti rispetto a qualche disagio che possono portare queste povere persone in fila, c'è la necessita di aiutarli. C'è un po' l'idea di un Natale dove bisogna mettere insieme la sofferenza e l'aiuto". In mattinata il sindaco ha visitato l'ospedale Niguarda per portare dei doni ai bambini, "anche lì c'è la sofferenza e l'aiuto di questi medici preoccupati quanto noi, attenti alle regole ma che fanno la loro parte".