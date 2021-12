In sette giorni a Milano il numero dei contagi quotidiani da Coronavirus sono cresciuti del 135%. Nessun’altra provincia italiana ha fatto registrare un aumento così rapido. Solo ieri, in città sono stati 4.640 i nuovi casi, quasi la metà degli oltre diecimila rilevati in tutta la Lombardia. A riportare il dato è il Corriere della Sera, che evidenzia come anche il parametro base per definire la diffusione della malattia tra la popolazione, ossia l’incidenza, si stia impennando. Nel capoluogo lombardo è arrivato a 543 casi ogni centomila abitanti, a fronte di una soglia minima di attenzione di 50 e una media regionale di 440. E secondo le previsioni, il dato potrebbe presto raggiungere e superare quota mille. (COVID:TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La variante Omicron

Secondo la maggior parte degli analisti, questa rapidissima crescita è spiegabile solo con una circolazione di Omicron, anche se dai laboratori la presenza della variante, seppur in aumento, non è emersa ancora in modo massiccio. Eppure soltanto un mese e mezzo fa, a fine ottobre, Milano registrava in media 129 nuovi malati al giorno e aveva un’incidenza di 29. Ora, solo altre 6 province italiane hanno un’incidenza superiore a quella della città meneghina: Trieste, Imperia, Venezia, Treviso, Vicenza e Padova. Ma in questi territori il ritmo di crescita del contagio è in calo o comunque sembra più lento rispetto a quello del capoluogo lombardo.