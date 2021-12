Lodi, perseguita e minaccia ex fidanzata: 48enne ammonito dal questore

Il questore di Lodi, Nicolino Pepe, ha emesso il provvedimento dell'ammonimento nei confronti di un uomo di 48 anni della provincia di Lodi che, come emerso dalle indagini, ha perseguitato in più modi l'ex fidanzata, minacciandola anche sul posto di lavoro, per cercare di riallacciare il rapporto da lei interrotto dopo una violenta discussione. La vittima, nelle ultime settimane, aveva anche dovuto modificare le sue abitudini di vita dopo decine e decine di telefonate e messaggi, mentre i colleghi l'accompagnavano a lavoro e poi a casa. La donna era arrivata a temere per l'incolumità propria e per quella dei propri parenti.