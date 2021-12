Sesto San Giovanni, sequestra beni per tre milioni: 11 indagati

La guardia di finanza di Sesto San Giovanni, a Milano, ha sequestrato immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e denaro in contante, per oltre tre milioni di euro nei confronti di 11 indagati per una serie di reati tra cui la frode fiscale, l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l'occultamento delle scritture contabili.

Le indagini

Le indagini si sono sviluppate con perquisizioni, indagini bancarie e ricostruzioni contabili e hanno permesso di individuare il presunto capo dell'organizzazione. Secondo l'accusa, l'imprenditore si serviva di società 'cartiere', operanti nel settore del trasporto merci su strada, per emettere fatture per operazioni inesistenti in favore di altre società, attive invece nel settore delle costruzioni e nelle consulenze sulla sicurezza e igiene dei posti di lavoro. Questo per svuotare i conti correnti delle società e trasferire il denaro su quelli della propria famiglia. Sequestrati otto terreni, 19 immobili, diversi orologi e oggetti di pregio, una vettura e un caravan. Nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'uomo, sono sati trovati anche 42 grammi di marijuana, sette grammi di hashish e attrezzatura per la coltivazione della canapa.