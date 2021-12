Covid, Sala: “Tampone a chi è già vaccinato fatico a capirlo”

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'ipotesi del tampone a chi è già vaccinato per entrare nei luoghi della cultura "può essere un deterrente ad andarci, non commento mai ma faccio un po' fatica a capirlo" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Sala: "Perché spingere su vaccino e Green pass se poi serve tampone"

Il sindaco ne ha parlato a margine del brindisi di Natale con la stampa a Palazzo Marino, sede del Comune. "Perché stiamo spingendo talmente tanto sul vaccino e sul Green pass che se poi ci serve anche il tampone, è qualcosa che invece faccio fatica a capire", ha concluso.