Pavia: esplode petardo artigianale, 65enne perde una mano

Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dell'esplosione di un petardo artigianale. L'incidente è avvenuto, a quanto riportato, mentre il 65enne maneggiava il petardo che aveva fabbricato da sé. E' successo alla frazione Cascina Bianca del comune di Marzano (Pavia). Il 65enne è stato subito soccorso dopo l'esplosione e trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ma i medici non hanno potuto far altro che procedere all'amputazione della mano destra, rimasta gravemente lesionata. L'uomo inoltre ha riportato serie ferite al volto e si trova ora ricoverato in prognosi riservata al San Matteo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.