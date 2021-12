Rai, Soldi e Fuortes positivi a Covid: incontrarono Sala e Fontana

Sono già state avviate le procedure per il tracciamento dei contatti avuti da Soldi e Fuortes

La presidente della Rai, Marinella Soldi, e l'amministratore delegato, Carlo Fuortes, sono positivi al Covid. Secondo quanto apprende l'Agi, entrambi hanno sintomi lievi e sono in isolamento. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Incontro con Fontana e Sala

Ieri Soldi e Fuortes si trovavano a Milano per la riunione del Cda della Rai e quindi, probabilmente, tutti i membri del Cda dovranno sottoporsi al test e mettersi in isolamento. Sono già state avviate le procedure per il tracciamento dei contatti avuti da Soldi e Fuortes. Presidente e ad, inoltre, ieri hanno incontrato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.