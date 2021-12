Covid, Monza in quarantena: rinviata la partita col Benevento

A seguito della positività al Covid di cinque giocatori, l’intero gruppo squadra del Monza calcio è stato posto in regime di quarantena domiciliare obbligatoria da sabato 18 dicembre a martedì 21 dicembre 2021. Ciò ha comportato il rinvio della partita valida per il campionato di Serie B tra i brianzoli e il Benevento, in programma domani alle 18:30 nella città campana. Lo ha reso noto il club brianzolo tramite u comunicato ufficiale. La decisione è stata presa presa da ATS Brianza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)