Eitan, Tribunale di Milano: tutore sia professionista esterno, non zia

Nell'ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni di Eitan, bambino unico sopravvissuto all'incidente sulla funivia del Mottarone, contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale del piccolo, il Tribunale per i minorenni di Milano ha deciso di nominare come "tutore" in "sostituzione" della zia "un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine", pur mantenendo "il bambino collocato presso la zia". Lo comunica la presidente del Tribunale per i minorenni Maria Carla Gatto chiarendo che la decisione è stata presa data "l'elevatissima conflittualità, manifestatasi successivamente all'iniziale nomina del tutore" che "ha reso necessaria l'individuazione di un soggetto terzo", un avvocato di Monza.

Le parole dei giudici

"Il Tribunale per i minorenni di Milano - spiega la presidente Gatto - all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2021 avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice tutelare di Pavia, proposto dai nonni materni del minore Eitan, ha nominato come tutore di quest'ultimo, in sostituzione della zia paterna, un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine, mantenendo il bambino collocato presso la zia". "L'elevatissima conflittualità - chiarisce il magistrato - manifestatasi successivamente all'iniziale nomina del tutore, ha reso necessaria l'individuazione di un soggetto terzo, visto che la contesa parentale insorta indubbiamente contribuisce a complicare ogni scelta personale, relazionale, economica ed educativa che dovrà essere assunta nel prioritario interesse del bambino, già così drammaticamente segnato dai tragici vissuti personali".

I legali dei nonni: "Decisione nell'interesse del bambino"

"Nell'interesse del minore accogliamo con soddisfazione la rimozione di Aya Biran come tutore a favore di un terzo, come era stato richiesto fin dall'inizio dai nonni materni". Così gli avvocati Sara Carsaniga e Paolo Polizzi, legali di Shmuel Peleg e Esther Cohen, i nonni materni di Eitan, 6 anni, al centro di una contesa tra due rami familiari, commentano la decisione del Tribunale per i minorenni di Milano.