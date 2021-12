Generazione Filarmonica: 200 abbonamenti a prezzo ridotto per under 26

A partire da domani, giovedì 16 dicembre, sono in vendita i nuovi abbonamenti a prezzi contenuti, riservati ai più giovani, per la nuova stagione di concerti della Filarmonica della Scala, che s’inaugura il 24 gennaio 2022. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Allianz

In vista della nuova stagione di concerti della Filarmonica della Scala, che s’inaugura il 24 gennaio 2022 con Riccardo Chailly, torna anche quest’anno "Generazione Filarmonica", l’iniziativa della Filarmonica della Scala, realizzata con il sostegno di Allianz, che mette a disposizione dei giovani tra i 16 e i 26 anni 200 posti in tutti i settori a soli 100 €, dalla platea ai palchi fino ad esaurimento, per due proposte di abbonamento: Rosso, che include 5 concerti dal 24 gennaio al 14 marzo, e Blu, con 5 concerti dal 21 marzo al 14 novembre 2022. I nuovi abbonamenti sono in vendita da domani, giovedì 16 dicembre.

Il progetto

Oltre alle nuove formule di abbonamento, il progetto “Generazione Filarmonica” include concerti e prove aperte dedicate, approfondimenti, coinvolgimento di studenti sulle piattaforme digitali e un programma educational per le scuole superiori e Università sviluppato per i prossimi anni.”La grande musica deve essere un patrimonio alla portata dei più giovani - ha commentato Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. - È con questo spirito che abbiamo deciso di rinnovare il nostro sostegno a questa importante iniziativa della Filarmonica della Scala. Poter tornare a vivere un’esperienza emozionante, dal vivo, al Teatro alla Scala, resterà sicuramente nella memoria e nel cuore delle ragazze e dei ragazzi che coglieranno questa opportunità”, ha concluso.