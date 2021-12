Covid Lombardia, Fontana: settimana di Natale sarà in zona bianca

"Anche la settimana di Natale sarà in zona bianca". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento legato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "I dati che sono pervenuti oggi e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca perché - ha spiegato Fontana - nonostante la crescita dei numeri, l'occupazione dell'area medica e delle terapie intensive rimangono al di sotto della soglia prevista". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Aumento terze dosi per fermare Omicron"

Fontana ha anche parlato del diffondersi della variante Omicron in regione: “Stiamo cercando di aumentare il più possibile la terza dose perché è l'unico mezzo attraverso il quale ci possiamo difendere, stiamo aumentando le inoculazioni giornaliere, per ora i numeri tengono abbastanza. Adesso - ha proseguito il presidente - vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, ma noi confidiamo molto che l'aumento di vaccinati e terze dosi possano essere l'arma che blocca questo virus".