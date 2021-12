Frecciarossa Milano-Parigi, nuovo collegamento al via il 18 dicembre

A partire dal 18 dicembre, Trenitalia lancia il nuovo collegamento Milano-Parigi, con due Frecciarossa al giorno che dal capoluogo lombardo raggiungeranno la capitale francese. Il viaggio durerà tra le sei e le sette ore, con partenza da Milano Centrale e arrivo a Parigi Gare de Lyon, passando per le stazione di Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino. Al momento sono previsti due collegamenti andata e ritorno giornalieri, ma l'offerta potrebbe ampliarsi. In totale sono cinque i Frecciarossa 1000 che hanno ricevuto l’autorizzazione a circolare Oltralpe.

Le parole dell’ad di Trenitalia

Trenitalia diventa dunque la prima azienda straniera ad operare nel mercato francese nel campo dell’alta velocità, entrando in concorrenza diretta con la Società nazionale delle ferrovie (Sncf) dopo l’apertura del mercato nel dicembre 2020. “Un mito del Made in Italy sta per arrivare in Francia, e noi stiamo lavorando per realizzare quello che sembrava un sogno”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. “Il viaggio in Italia - ha spiegato alla stampa francese - sarà ad alta velocità, poi ci collegheremo alla linea TGV francese”. Trenitalia ha già iniziato a promuovere il debutto del treno “con quattro classi per tutti i gusti e tutte le comodità”.