Cerimonia di consegna dell'Ambrogino d'oro 2021, i premiati

"Spero che questi esempi si rivolgano non solo a Milano ma al nostro Paese - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -. Perché in questo momento di esempi ne abbiamo bisogno"

Sono stati consegnati oggi come da tradizione, in occasione della festa di Sant'Ambrogio, patrono della città, gli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza del Comune ai milanesi che hanno dato lustro alla città. La cerimonia si è tenuta come sempre al teatro Dal Verme.

Le parole di Giuseppe Sala

