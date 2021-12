Powervolley Milano dedica una maglia speciale alla Prima della Scala

La squadra di pallavolo Allianz Powervolley Milano ha presentato oggi l’edizione speciale della maglia di gioco Erreà dedicata alla Prima del Teatro alla Scala di Milano del 7 dicembre. Il progetto, condiviso tra la società presieduta da Lucio Fusaro, Allianz (che è Fondatore Permanente della Scala) ed Erreà, continua il proprio percorso per connettere valori e sensibilità, progetti sociali e sportivi con l’obiettivo di creare una realtà unica nel suo genere in una città come Milano.

La maglia speciale

A ridosso della Prima della Scala, che decreta l’inizio della stagione lirica nel giorno simbolico di Sant’Ambrogio, la squadra della Allianz Powervolley Milano scenderà in campo con la speciale maglietta in occasione della partita del 5 dicembre con la Kioene Padova all’Allianz Cloud. L’obiettivo è quello di sancire sempre di più il proprio legame con il tessuto della città per celebrare il teatro simbolo della cultura italiana nel mondo. “Allianz per Milano” sarà lo slogan che legherà la visione di questo progetto. Il Gruppo assicurativo-finanziario, da sempre in prima linea per condividere con la Powervolley Milano progetti ambiziosi volti alla trasmissione di valori importanti che vanno oltre lo sport, sarà l’unico sponsor di maglia per la decima giornata di campionato.