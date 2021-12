Incidente stradale a Onore, si ribalta con l'auto: muore 84enne

Sulle altre due auto coinvolte viaggiavano in tutto tre donne, ferite in modo lieve

Un uomo di 84 anni è morto ieri sera a Onore, in provincia di Bergamo, dopo essersi ribaltato con la sua Fiat Panda. L'anziano stava viaggiando sulla strada provinciale in località Ombregno e scendeva in direzione di Clusone. All'improvviso l'auto avrebbe invaso la corsia opposta, forse per un malore o una distrazione, e si è scontrata con un'altra vettura.

L'incidente

Subito dopo si è ribaltata, terminando la sua corsa di nuovo sulla corsia verso Clusone, dove ha urtato una seconda auto. L'anziano è morto sul colpo. Sulle altre due auto coinvolte viaggiavano in tutto tre donne, ferite in modo lieve. Sul posto i mezzi del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri.