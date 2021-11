Covid Lombardia, terza dose di vaccino: aperte prenotazioni a over 18

Questa mattina Regione Lombardia ha esteso la possibilità di prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid anche ai cittadini dai 18 ai 39 anni. Restano aperte le prenotazioni per le persone fragili, gli operatori sanitari, i maggiorenni vaccinanti con il monodose Johnson & Johnson e gli over 40. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Come prenotare la terza dose di vaccino in Lombardia

È possibile prenotare l'appuntamento per la somministrazione della terza dose di vaccino attraverso la piattaforma online di Regione Lombardia scegliendo tra le date disponibili. Basterà avere a portata di mano il numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e il cellulare su cui ricevere il codice di conferma.

È possibile prenotare l'appuntamento anche presso i Postamat, pur non essendo cliente di Poste Italiane, inserendo la tessera sanitaria, il CAP di residenza/domicilio e il numero di cellulare. È possibile richiedere la prenotazione del vaccino anti-Covid anche al postino oppure chiamando il numero verde 800 894 545.