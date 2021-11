Incidente sulla A4 tra Agrate e la tangenziale Est di Milano: un morto

Un uomo di circa 40 anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 nel tratto fra Agrate e la tangenziale est di Milano.

L'incidente

Secondo quanto comunicato dal 118, intervenuto sul posto con un'automedica e un'ambulanza, insieme all'Ats, un furgone avrebbe tamponato un camion poco dopo l'uscita di Agrate. Per l'uomo alla guida del furgone i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto, mentre l'autista del camion è stato valutato sul posto ma non portato in ospedale.