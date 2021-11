Pavia, aggredisce la compagna e 4 poliziotti: arrestato 47enne

Prima ha minacciato e aggredito la compagna, in un appartamento di viale Bligny a Pavia poi ha tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti in difesa della donna, per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato nella tarda serata di ieri, con l'accusa di tentato omicidio.

L'aggressione e l'arresto

A lanciare l'allarme è stata una vicina di casa, preoccupata per le continua urla che provenivano dall'alloggio vicino al suo e in particolare dalle ripetute richieste d'aiuto lanciate dalla donna. A quel punto sono giunti sul posto gli agenti della squadra volante, che hanno intercettato il 47enne sul pianerottolo fuori dal suo appartamento. Alla vista dei poliziotti, l'uomo è rientrato in casa, è uscito subito dopo impugnando due grossi coltelli con una lama di 35 centimetri l'uno con i quali si è avventato sugli agenti. Con grande fatica è stato disarmato e fermato. Quattro agenti si sono dovuti recare al pronto soccorso del San Matteo per farsi curare; uno di loro, morsicato dall'aggressore (che è sieropositivo), è stato sottoposto anche ad esami di laboratorio che fortunatamente hanno dato esito negativo.