Sequestrati quasi 800mila cosmetici e profumi falsi nel Lodigiano

La guardia di finanza di Lodi ha sequestrato in un capannone industriale nel Lodigiano, sede di un'impresa nel settore della produzione di cosmetici e profumi, 797mila prodotti di cosmetica e profumeria e etichette di noti marchi oggetto di contraffazione, oltre a un ingente quantitativo di olii essenziali. Il valore alla vendita di quanto sequestrato è stato stimato in circa 820mila euro. Al vaglio dei finanzieri anche la posizione di tre persone trovate a lavorare irregolarmente nel capannone. Il titolare e il gestore dell'impresa sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Lodi per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per frodi contro le industrie nazionali.

I prodotti sequestrati

Si tratta di imitazioni con segni distintivi contraffatti di note firme della cosmesi come Chanel, La Roche, Venus, Sephora, Nivea, Garnier, Maybelline, Clinians, L'Oreal e altri con 1.400 chilogrammi di oli essenziali impiegati nel processo lavorativo di confezionamento dei falsi profumi.