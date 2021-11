Locauto lancia l’iniziativa Solemai contro la violenza sulle donne

L’azienda, in collaborazione con Twinset, ha creato una t-shirt in edizione limitata il cui ricavato errà interamente destinato alla campagna Call4Margherita, per sostenere i progetti del programma di tutela dei diritti delle donne, promossi da ActionAid Italia. Il progetto nasce da un’idea dell’illustratrice pop Momusso

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre domani, 25 novembre, Locauto ha lanciato l’iniziativa “SOLEMAI”, per sensibilizzare il grande pubblico sul tema della parità di genere e contro il fenomeno della violenza sulle donne. Il progetto, il cui nome unisce due semplici parole come “sole” e “mai”, è nato da un’idea dell’illustratrice pop Martina Lorusso, in arte Momusso, e vuole dare voce a un messaggio forte e ancora oggi necessario: mai più sole nella battaglia contro la violenza sulle donne. (BASTA - LA CAMPAGNA DI SKY TG24 CONTRO I FEMMINICIDI)

La t-shirt

Un’immagine semplice ed efficace, che Locauto ha voluto declinare attraverso una campagna social e creando una speciale t-shirt in edizione limitata, realizzata in collaborazione con Twinset. La maglietta è disponibile già da qualche giorno sul sito del brand italiano di moda e il ricavato della vendita verrà interamente destinato alla campagna Call4Margherita, per sostenere i progetti del programma di tutela dei diritti delle donne, promossi da ActionAid Italia. La campagna di comunicazione di Locauto proseguirà con diverse iniziative durante tutto il mese di novembre. Inoltre, per sensibilizzare maggiormente i propri clienti e stakeholder, dal 18 al 25 novembre l’icona dell’elefantino, presente sul sito Locauto, si tingerà di rosso, colore simbolo in ricordo delle vittime di violenza e femminicidio.

I commenti

“Da sempre Locauto è attiva nelle attività CSR sin dal primo momento ho creduto in questa operazione di advocacy per ActionAid Italia e, grazie al contributo e alla disponibilità dimostrata da Twinset, abbiamo potuto concretizzare il nostro impegno per l’eliminazione di un fenomeno che, purtroppo, non smette di essere un’emergenza pubblica”, il commento di Raffaella Tavazza, Vicepresidente e AD di Locauto, che ha rivolto “un ringraziamento speciale all’artista Momusso, che ha saputo ben rappresentare attraverso un segno grafico e una parola quello che crediamo debba già essere, il mondo oggi”.

"La violenza contro le donne è un problema globale che non ha purtroppo confini 1 donna su 3 in Italia e nel mondo subisce violenza fisica o psicologica: un fenomeno che tocca le donne di ogni paese, cultura, condizione economica e sociale ma che non viene affrontato con efficacia da politiche nazionali”, - spiega Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale ActionAid Italia, mentre Alessandro Varisco, CEO di Twinset, ha fatto sapere che “quando gli amici di Locauto ci hanno proposto di prendere parte a questa bellissima iniziativa non abbiamo esitato un istante e da subito ci siamo messi a disposizione per realizzare un prodotto in edizione limitata che potesse aiutare, concretamente, ActionAid Italia nella sua battaglia quotidiana su questo tema così delicato”.