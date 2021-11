Lodi, morsica compagna e le spacca dente: arrestato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri di Lodi per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dopo aver morsicato la sua convivente alle braccia e alle gambe e averle spaccato un dente nel corso dell'ennesima sfuriata. La donna ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

La vicenda

I militari hanno potuto ricostruire che i due convivevano da sette anni e lui la maltrattava da quattro. L'uomo, che ora si trova nel carcere di Lodi, in casa aveva oltre un chilo di marijuana.