Milano, investito in tangenziale: un indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale il 21enne che domenica alle tre e mezza del mattino ha investito per primo Isac Djanel Beriani, giovane italo algerino di 20 anni, sulla tangenziale Est di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera. Sull'incidente sono in corso le indagini della polizia stradale, difficili perché in quel tratto non ci sono telecamere. Diversi i punti da chiarire: il motivo per cui il giovane era a piedi sulla carreggiata, da quante auto è stato investito e se fosse in compagnia di qualcuno. Disposta l'autopsia sul corpo.

L'incidente

L'investimento è avvenuto nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini, in direzione nord, verso l'autostrada A4. Il giovane è stato forse travolto più volte, dopo che un'auto se l'è trovato davanti e ha impattato per prima contro di lui. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada. A dare l'allarme, verso le tre e mezza del 21 novembre, è stato un automobilista che ha assistito alla scena dell'investimento. Il 118 e la Polizia Stradale sono giunti sul posto, ma quando l'ambulanza è arrivata per il ragazzo non c'era molto da fare, tranne trasportarlo con la massima urgenza in ospedale dopo averlo stabilizzato per quanto possibile. Il ferito ha riportato un gravissimo politrauma a capo, tronco e arti, ed è stato dichiarato morto poco dopo essere giunto alla clinica Città Studi. Il 21enne indagato dopo l'incidente si è fermato per prestare i soccorsi. Agli inquirenti ha detto di non aver visto la vittima e di non essere riuscito a evitarla.

Le indagini

La Polizia stradale, dopo i rilievi, sta cercando di ricostruire non solo la dinamica dei fatti ma anche i motivi per cui il ventenne si trovasse in autostrada. Nel frattempo il pm di turno, Francesco De Tommasi, ha deciso di disporre l'autopsia e il sequestro della prima macchina investitrice. Nel tratto interessato non sono state trovate vetture ferme e quindi è da escludere che fosse il conducente di un'auto in panne in cerca d'aiuto. Inoltre, la vittima abita in un quartiere di Milano distante dal luogo dell’incidente. Il ventenne potrebbe anche essere una delle due persone viste camminare sulla tangenziale nei minuti prima dell'investimento, come hanno segnalato alcuni automobilisti. Da chiarire anche se il ragazzo era sotto l'effetto di alcol o droghe e se avesse partecipato a un rave party abusivo in via Taverna, a un paio di chilometri di distanza dall'incidente. Gli investigatori stanno anche lavorando sulle celle telefoniche e sui contatti del ragazzo nella speranza di capire se c'era un'altra persona con lui al momento dell'incidente.