Un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito a Castenedolo, in provincia di Brescia mentre era impegnato in un cantiere per la realizzazione di un viadotto. L’uomo stava eseguendo dei lavori quando è rimasto schiacciato da una pesante trave in ferro. Ora è ricoverato in gravi condizioni agli Spedali civili di Brescia.