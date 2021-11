Incidente a Bergamo, finisce fuori strada per l'alta velocità e scappa

Secondo quanto ricostruito, il 22enne alla guida del veicolo ha affrontato la rotonda di via Carducci e ha perso il controllo del mezzo che è letteralmente volato in un parcheggio abbattendo un albero e danneggiando un'auto in sosta. Il giovane è stato poi rintracciato in ospedale

Si è schiantato con la sua auto contro una palazzina a Bergamo, distruggendo la vettura e poi è scappato. Protagonista un automobilista che, la notte scorsa, ha affrontato la rotonda di via Carducci ad alta velocità arrivando dal lungo rettilineo che porta verso il centro città e, al momento di frenare, ha perso il controllo dell'auto che è letteralmente volata in un parcheggio abbattendo un albero e danneggiando un'auto in sosta.

Rintracciato l'automobilista

Quando gli agenti della polizia locale sono arrivati sul posto, insieme a un'ambulanza del 118, hanno trovato solo l'auto accartocciata con parti di motore fuori dal cofano e senza nessuno a bordo. Gli agenti sono comunque riusciti a rintracciare il 22enne che era alla guida dei veicolo. Il giovane è stato trovato in ospedale, in corso gli accertamenti per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o droga.