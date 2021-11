Sala: "Prima alla Scala va ripensata. Prudenza per concerto Capodanno"

Il 7 dicembre la stagione lirica si aprirà con il Macbeth ma desta preoccupazione la situazione dei contagi. Possibile l’uso della mascherina per i coristi. “La situazione è ancora questa, non ne siamo ancora fuori, non mi pare che siamo in una situazione di allarme però l'attenzione va tenuta”, ha detto il sindaco

Alla luce della situazione dei contagi da Covid-19, il Macbeth che il prossimo 7 dicembre aprirà la stagione lirica del Teatro alla Scala "sarà uno spettacolo che dovrà essere un po' ripensato”, mentre per quanto riguarda il concerto di Capodanno “saremo ancora prudenti, vogliamo evitare di creare troppi assembramenti”. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presente oggi all’inaugurazione della nuova sede di Ntt. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

“Attenzione va mantenuta”

In merito alla Prima, Sala, che è anche presidente del teatro, ha spiegato: “Serve attenzione e noi lo verifichiamo in modo quotidiano anche nelle nostre azioni. Ho avuto lunghissime discussioni con il sovrintendente". In particolare, tra le accortezze da adottare c’è il possibile uso della mascherina per i coristi, uno degli aspetti su cui sono al lavoro, oltre a Dominique Meyer, il direttore Riccardo Chailly e il regista Davide Livermore, che cura l'allestimento. "La situazione è ancora questa, non ne siamo ancora fuori, non mi pare che siamo in una situazione di allarme però l'attenzione va tenuta", ha aggiunto il sindaco.

Possibile uso della mascherina per i coristi

L'ipotesi è quella di avere un'orchestra con 76 elementi in buca, quindi senza stravolgimenti. Il coro, invece, sarà protagonista di due concertati lunghi circa 15 minuti, un lasso di tempo per cui sarebbe consigliabile tenere la mascherina, per evitare - nel caso anche di un solo positivo - di dover mettere molti artisti in quarantena e quindi far saltare le recite. Già lo scorso anno Lucia di Lammermoor - prevista senza il pubblico ma in diretta tv - è stata cancellata a causa di contagi nel coro. “La voce, soprattutto in quel tipo di performance, è molto forzata, quindi è più a rischio. C'è la difficoltà in questo momento di Meyer e Chailly a pensare a una prima come un'opera complessa”, ha detto ancora Sala, il quale ha poi sottolineato che il 7 dicembre sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la sua ultima volta da Capo dello Stato: “È qualcosa a cui anche io tengo moltissimo”.

“A Capodanno non penso ci saranno chiusure”

Infine, in merito al tradizionale concerto di Capodanno in piazza Duomo il primo cittadino ha dichiarato che servirà prudenza: “Bene le luminarie, bene cercare di fare sì che i commercianti lavorino ma vogliamo evitare di creare troppi assembramenti. Non penso - ha concluso - che ci saranno chiusure”.