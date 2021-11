Covid Lombardia, Pesenti: “Ricoveri in intensiva saliranno del 10/15%”

Così, a Sky TG24, il coordinatore delle terapie intensive nell’Unità di crisi della Regione: “Oggi abbiamo 50 ricoverati per polmonite da Covid nei reparti di terapia intensiva in tutta la Lombardia, e questo numero è rimasto abbastanza stabile nell’ultima settimana. Ovviamente la maggior parte dei ricoverati sono non vaccinati”

"Ci dobbiamo aspettare un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, perché i ricoveri nei reparti non intensivi sono, sostanzialmente, saliti negli ultimi giorni ma sono ancora, in numeri assoluti, bassi. Però si è vista una crescita, che non è ancora arrivata sulle terapie intensive, anche se ci aspettiamo un aumento almeno del 10/15% nei prossimi giorni". A dirlo è Antonio Pesenti, coordinatore delle terapie intensive nell'Unità di crisi della Regione Lombardia, intervenuto a "Buongiorno" su Sky TG24. Poi ha sottolineato: "Oggi abbiamo 50 ricoverati per polmonite da Covid nei reparti di terapia intensiva in tutta la Lombardia, e questo numero è rimasto abbastanza stabile nell'ultima settimana. Ovviamente la maggior parte dei ricoverati sono non vaccinati".

"L’anno scorso 1.500 ricoveri, oggi 50"

“Oggi - ha proseguito Pesenti - i non vaccinati continuano ad essere la stragrande maggioranza” dei ricoverati in intensiva, “diciamo che su centomila vaccinati noi abbiamo 1-2 ricoveri in terapia intensiva, mentre per ogni centomila non vaccinati i ricoveri sono tra i 20 ed i 30. Questa è la proporzione di rischio. Poi i motivi per cui è ricoverato anche qualche vaccinato sono i più vari, però non possiamo fare delle statistiche” a riguardo “perché i numeri sono molto bassi”. Pesenti ha quindi concluso ribadendo che "il numero dei ricoverati in terapia intensiva è ancora un numero piccolo. Oggi abbiamo 50 ricoverati, mentre lo scorso anno ne avevamo 1.500. Queste sono le dimensioni, e questa differenza è dovuta al fatto che l’85% della popolazione è vaccinata".