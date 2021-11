Incidente stradale a Ossago Lodigiano, muore in auto in una roggia

Sul posto, intorno alle 2 in seguito a una segnalazione, sono intervenuti gli operatori del 118. I vigili del fuoco hanno operato con un'autogru per il recupero del veicolo

Un uomo di 47 anni è morto sul colpo la notte scorsa in un incidente stradale dopo aver perso il controllo della sua vettura, una Fiat Punto, lungo la strada strada provinciale 190 a Ossago Lodigiano. Ed è finito in una roggia in aperta campagna. Sul posto, intorno alle 2 in seguito a una segnalazione, sono intervenuti gli operatori del 118. I vigili del fuoco hanno operato con un'autogru per il recupero del veicolo.