Brescia, truffa ad assicurati: sequestro da 663mila euro

A Brescia la guardia di finanza ha eseguito, su delega della Procura, un provvedimento di sequestro di denaro e quote societarie per 663mila euro. Il sequestro è stato deciso dopo le indagini condotte in seguito alla condanna di un agente assicurativo per truffa, perché aveva proposto alla clientela investimenti in polizze finanziarie inesistenti.

Le indagini

Le indagini si sono concentrate sul trasferimento da parte del condannato e di un altro agente assicurativo di somme provento della truffa. Quest'ultimo aveva spostato il denaro su alcuni conti correnti di alcune società per impedirne il tracciamento.