Crema, respinti perché senza biglietto si sdraiano in strada

Respinti dall'autista di un autobus perché senza biglietto, si sdraiano sulla sede stradale e bloccano il passaggio di tutti i mezzi pubblici. L'episodio è successo a Crema e sono stati denunciati un uomo di 49 anni e una donna di 40, identificati dai carabinieri e accusati di interruzione di pubblico servizio.

La ricostruzione dei fatti

Quando i militari sono arrivati all'autostazione di piazzale Martiri della Libertà, hanno trovato le due persone sdraiate che impedivano il passaggio degli autobus e tre pullman pieni di studenti bloccati e incolonnati. Invitati a rialzarsi, i due hanno spiegato che il loro era un gesto dimostrativo nei confronti del conducente, che si era rifiutato di farli salire perché sprovvisti di biglietto. Accompagnati in caserma, è stato verificato che la donna aveva a proprio carico un foglio di via obbligatorio dal Comune di Crema emesso dal Questore di Cremona il 20 agosto scorso, motivo per cui non poteva trovarsi in città. I due sono stati quindi denunciati all'Autorità Giudiziaria per aver interrotto il servizio pubblico e la donna anche per l'inosservanza della misura di prevenzione.