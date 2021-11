Just Eat: dieci anni in Italia, in arrivo nuove assunzioni a Milano

A inizio 2022 saranno oltre 400 i dipendenti previsti nel nuovo ufficio a Porta Nuova, in via De Castillia 23

Just Eat celebra il decimo anniversario dall'arrivo in Italia, un Paese ritenuto chiave per il Gruppo, e annuncia investimenti e progetti per consolidare la propria presenza. Tra questi l'apertura a Milano, entro fine anno, di un customer care interno, che, a regime, conterà oltre 200 addetti. A inizio 2022 saranno quindi oltre 400 i dipendenti previsti nel nuovo ufficio di Milano, in via De Castillia 23.

Il piano

Il progetto si affianca al consolidamento del modello di delivery proprietaria, con oltre 6mila rider assunti con contratto di lavoro subordinato basato sul contratto nazionale del settore logistica, e l'apertura degli hub, le sedi logistiche e organizzative dei rider, prevista a inizio 2022.

Il piano per l'Italia prevede, inoltre, l'espansione verso importanti centri come Palermo, entro novembre 2021, insieme all'aumento dell'offerta dei ristoranti, fino al 75% della copertura nazionale.

Le dichiarazioni

"Siamo orgogliosi del percorso fatto fino ad oggi e dell'evoluzione che abbiamo avuto, prima come pionieri e ora come leader di questo mercato", afferma Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia.