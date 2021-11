Mantova, imprenditore cede azienda ai dipendenti: Chi meglio di loro?

Si tratta della Ergon Line, azienda che dal 1991 produce rulli per tinteggiare esportandoli in tutto il mondo

Ha lasciato la sua azienda e ha deciso di cederla ai suoi dipendenti. È successo a Viadana nel Mantovano dove il titolare della Ergon Line, azienda che dal 1991 produce rulli per tinteggiare esportandoli in tutto il mondo, ha deciso di affidare la società a quattro dipendenti. L’alternativa alla vendita sarebbe stata la chiusura della realtà produttiva del comprensorio Oglio-Po e la perdita di lavoro per 19 persone. "È giusto così. La cedo a persone cresciute qui. È questo il momento di farlo - ha dichiarato Re al quotidiano La Provincia di Cremona -. Ho 61 anni e d’ora in poi, nella mia vita, vorrei fare altro. Ho pensato: chi meglio di coloro che ci lavorano all’interno possono proseguire con passione e competenza quanto fatto dal sottoscritto in 30 anni". Le pratiche legali sono state ultimate qualche giorno fa e la nuova proprietà è pronta per partire.

Una dei nuovi titolari: "Vendita ai dipendenti non succede tutti i giorni"

I titolari saranno Monica Lodi Rizzini, Mattia Morini, Paolo Rossi e Michael Trentini. Lodi Rizzini ha spiegato al Ilfattoquotidiano.it che per l'acquisizione è stata concordata una cifra “congrua” e che Angelo Re “ci ha agevolato e messo nelle condizioni di onorare il debito prendendoci il tempo necessario”. Poi ha aggiunto: “Non succede tutti i giorni che un imprenditore ceda l’azienda ai suoi dipendenti. Più facile che la venda ad un altro imprenditore, ma non ai suoi sottoposti”. Lodi Rizzini, presente in azienda da 20 anni, è quella tra i quattro con maggiore anzianità di lavoro ed è anche la nuova rappresentante legale.