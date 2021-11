Milan Games Week e Cartoomics dal 12 al 14 novembre a Rho Fiera

Tanti gli appuntamenti in programma, disponibile sul sito ufficiale dell’evento . Si inizia venerdì 12 con la diretta di Radio 105, che porterà sul palco principale il rapper Massimo Pericolo presentato da Moko. Sabato 13 il microfono passerà nelle mani del collettivo RM4E, la crew composta da Rondodasosa, Neima Ezza, Sacky, Keta, Kilimoney e Vale Pain, mentre domenica 14 sarà il turno di Vegas Jones. Padroni di casa Bryan Ronzani, voce di Radio 105, super esperto di videogame e amatissimo volto del web, e Giorgia Vecchini, poliedrica conduttrice, voice talent, cosplayer e grande esperta di cultura pop: saranno loro i conduttori dei momenti clou dell’evento. Ogni mattina, diversi protagonisti del mondo esports & gaming italiano saranno ospiti di "In My Shoes" e si confronteranno su temi caldi e attuali come la disparità di genere e inclusione nell’industria dei videogiochi in compagnia di Annie Mazzola, Valeria Oliveri ed Emilio Cozzi. Ogni giorno poi si giocherà dal vivo con Chiara Rocco ad Animal Crossing: New Horizons e il nuovo DLC Happy Home Paradise, mentre Cydonia commenterà live alcuni trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in uscita il 19 novembre. Spazio anche al nuovissimo Mario Party Superstars che, con i suoi minigiochi, darà la possibilità a tutti i visitatori di divertirsi con rapide sfide sul palco. E poi i tanti momenti live con Stefano Bersola, Letizia Turrà e Pietro Ubaldi (sabato 13), oltre al gran finale con il concerto di Giorgio Vanni, il noto cantante delle sigle di cartoni animati che proporrà tutti i suoi successi, da Pokémon a Dragon Ball, dai Cavalieri dello Zodiaco a Yu-Gi-Oh!, He Man e le Tartarughe Ninja.

Gaming zone

Cuore del padiglione 12 sarà la gaming zone di oltre 2500 mq realizzata con il supporto di GameStop, che offrirà ininterrottamente ore e ore di gioco a tutti i visitatori grazie a più di 300 postazioni con tutte le piattaforme e le ultimissime novità del mercato. In prova anche le console di ultima generazione, moltissime le occasioni di shopping di hardware e software con offerte esclusive per i giorni di manifestazione e tantissime possibilità di pre-order a prezzi scontati. Il tutto grazie a un megastore GameStop e a formule di acquisto davvero innovative.

Intel Esports show

L’area dedicata all’esport che conta sarà animata dai principali tournament organizer, da PG Esports a ProGaming Italia, da QLASH alla Lega Esport, tutti supportati dai talent di Arkadia, HSL e Dive Esports, dai team della scena esport italiana e internazionale e da tanti, tantissimi ospiti su ben due palchi. Già venerdì 12 è in programma la finale del torneo PG Nationals Rainbow Six Siege con i caster Etrurian, Chinook, Rakki, LordChanka e “Il Solito Mute” Raffaele Bottone, mentre sul palco “community” si svolgeranno le finali del circuito Tormenta di League Of Legends. Sabato 13 novembre spazio al torneo dello sparatutto Valorant e al seguitissimo FORTNITE con la Gillette Bomber Cup commentata dai caster Piz e Xiuder, ma anche a un eccezionale torneo femminile organizzato in collaborazione con McDonald’s, che con il suo servizio McDelivery è Delivery Partner dell’evento. In programma anche il torneo di Call of Duty e gli showmatch della McDelivery GGang, il team esport tutto al femminile nato in collaborazione con Machete Gaming, che saranno accompagnati dal commento di Moonryde, dallo showcase musicale di Lazza e dal dj set con Young Miles feat. Anna. Domenica 14, infine, arriva il gran finale del torneo Italian Rocket Championship by Air Action Vigorsol con i caster Tristan, Goli, Laru, Kuma, Nickarg e Tanatoss, ma soprattutto grande spazio al campionato di calcio eSerie A TIM con una serie di showmatch all’ultimo dribbling.

I 60 anni di Diabolik

Tra i tanti appuntamenti, da segnalare la mostra dedicata ai 60 anni di Diabolik, lo storico personaggio creato dalle sorelle Giussani nel 1962. Una ricorrenza tanto importante, che vedrà la casa editrice Astorina impegnata in un anno ricco di grandi sorprese, a cominciare dall’uscita dell’attesissimo film dei Manetti bros. fino ad arrivare alla pubblicazione del numero 900 della serie. Milan Games Week & Cartoomics dà ufficialmente il via ai festeggiamenti con l’esposizione “DIABOLIK 60° - 900 ALBI 1962-2022”. Per la prima volta in mostra tutti gli albi pubblicati dal 1962 a oggi e alcune anteprime per arrivare al numero 900, in uscita a febbraio 2022.. Sarà anche esposto il preziosissimo Numero Uno, eccezionalmente prelevato dal caveau di Astorina, affiancato al disegno originale della sua copertina firmato da Brenno Fiumali. Domenica 14 novembre alle 16.30, i sessanta anni di Diabolik saranno raccontati dal Direttore di Astorina Mario Gomboli, dallo sceneggiatore Andrea Pasini e dal grande disegnatore Giuseppe Palumbo, abilmente moderati da Andrea Morandi di HotCorn. E non finisce qui: grazie alla collaborazione con 01 Distribution, che distribuisce “Diabolik – Il Film” in uscita il 16 dicembre, verrà rilasciato in anteprima assoluta un contenuto esclusivo del film.