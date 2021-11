Ghali contro Salvini, lite in tribuna a San Siro durante il derby

Battibecco in tribuna a San Siro tra il rapper Ghali e il leader della Lega, Matteo Salvini. L’episodio, ripreso da un video che sta facendo il giro della Rete, è avvenuto durante il primo tempo della partita tra Milan e Inter (poi finita 1-1, qui gli highlights). Non si conoscono i motivi della lite, non essendoci un audio di quel momento. Nel filmato però si vedere il rapper agitarsi verso Salvini, il quale, seduto al suo posto, a un certo punto sembra rispondere sollevando i pugni come in segno di vittoria. Nel video si vedono anche gli steward avvicinarsi alla scena, mentre il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, invita alla calma.

La nota della Lega

L’episodio non è stato ancora commentato né da Salvini né da Ghali. Una nota della Lega parla però di un’aggressione verbale: il rapper avrebbe urlato rivolto a Salvini insulti e accuse a proposito del tema immigrazione.