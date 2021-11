Milano, fuga di gas in via Valparaiso: evacuata palazzina

È successo durante la notte. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche e gli abitanti hanno potuto far ritorno negli alloggi dopo un paio d'ore

Una palazzina è stata evacuata nella notte a Milano a causa di una fuga di gas di importanti dimensioni in via Valparaiso. Nessuno ha avuto bisogno di cure mediche e gli abitanti hanno potuto far ritorno negli alloggi dopo un paio d'ore.

La fuga di gas

Intorno all'una di notte i vigili del fuoco sono intervenuti dopo le segnalazioni dei cittadini di una fuga di gas. In un primo momento si era temuto che la perdita fosse nei sotterranei di un condominio di sei piani, i cui residenti sono stati fatti allontanare con l'auto di polizia locale e protezione civile. Poi i pompieri hanno individuato la fuga in un cantiere adiacente, dove stamattina sono ancora al lavoro.