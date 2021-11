Camion in fiamme sull'autostrada BreBeMi, salvo l'autista

Un camion è stato distrutto dalle fiamme ieri sera mentre percorreva l'autostrada A35 BreBeMi in direzione Brescia. E' successo attorno alle 23 all'altezza di Casirate d'Adda (Bergamo). Il conducente del mezzo si è accorto fortunatamente che la motrice aveva preso fuoco ed è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo, per poi chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio, che hanno spento l'incendio. Ancora da accertare le cause del rogo.