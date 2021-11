Como, prova a passare frontiera con 45mila euro in fustini detersivi

I soldi erano nascosti in diversi pacchetti all’interno delle confezioni dei prodotti per la pulizia e l’igiene personale. L'uomo è stato così multato di cinquemila euro

A Ponte Chiasso un cittadino inglese, di origine albanese, ha cercato di passare la frontiera con 45mila euro nascosti nei fustini di detersivo. Durante il controllo doganale dalla guardia di finanza, alla domanda di rito “Nulla da dichiarare?” ha risposto negativamente. Tuttavia, ciò non è bastato a convincere i funzionari doganali e i finanzieri, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito del bagaglio, in quanto lo stesso aveva all’interno del veicolo diversi scatoloni contenenti prodotti per la pulizia e articoli vari.

Il ritrovamento

Nascosti all’interno dei fustini di detersivo, sono stati trovati, involucri contenenti svariate banconote, in particolare sterline inglesi di diverso taglio. Il controllo più approfondito ha portato al rinvenimento di 38.400 sterline inglesi, pari a circa 45mila euro, nascoste in diversi pacchetti all’interno delle confezioni dei prodotti per la pulizia e l’igiene personale, nonché nel vano porta-batterie di un aspiratore da esterno. L'uomo è stato così multato di cinquemila euro.